Російські ЗМІ розповсюджують маніпуляцію, що відключення АЕС інсценувала Україна

Російські ЗМІ розповсюджують маніпуляцію про те, що відключення АЕС інсценувала сама Україна заради чергового фінансового траншу.

“Українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури… На жаль, замість грошей відправляють трансформатори і генератори... власне, відключення АЕС було інсценоване самою Україною заради чергового фінансового траншу”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник постійного представника РФ при ОБСЄ Максим Буякевич дезінформує про те, що “сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм та принципів міжнародного гуманітарного права зашкалює”.

“Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як “живий щит”,… застосовують терористичні методи”, – заявив він.

Окрім того, “позаштатний радник” херсонського колаборанта Володимира Сальдо Олександр Малькевич розпвосюджує фейк, що “зараз ... (у Херсоні) щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня”.

Нагадаємо, російські пропагандистські медіа розповсюдили фейк, що “близько 380 тисяч солдат України вважаються зниклими безвісти”.