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Хмельниччина забезпечена електрикою на 35%, – голова ОВА

Є можливість підключити всю критичну інфраструктуру.

Хмельниччина забезпечена електрикою на 35%, – голова ОВА
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій
Фото: t.me/khmelnytskaODA

Хмельниччина є одною з областей, у якій скалася найскладніша ситуація з електропостачанням – її потреби забезпечені на 35%.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Станом на вечір без електропостачання залишалось 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах області.

Є можливість підключити всю критичну інфраструктуру, триває робота над поступовим підключенням населення.

“Незважаючи на неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла Ізяслав та Білогір'я, сподіваємося підключити їх до ранку”, – йдеться у повідомленнні.

Нагадаємо, електроенергію було відключено у 1171 населених пунктах Хмельницької області

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