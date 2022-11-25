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На всі українські АЕС прибули експерти МАГАТЕ, - Гроссі

Хоча світ сфокусований на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, не можна забувати про інші ядерні об’єкти України.

На всі українські АЕС прибули експерти МАГАТЕ, - Гроссі
Фото: twitter/rafaelmgrossi

З метою надання персоналу підтримки та допомоги на всі АЕС України прибули експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).  

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі .

"Нещодавно Україна закликала МАГАТЕ забезпечити, як це було із Запорізькою АЕС, підтримку та допомогу на місцях – на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС. Ця підтримка розпочалася. Ми маємо зробити все, щоб запобігти ядерному інциденту на усіх українських АЕС", - сказав Гроссі.

За його словами, наразі видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Гроссі зазначив, що хоча світ сфокусований на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи, не можна забувати про інші ядерні об’єкти України.

Голова МАГАТЕ наголосив, що необхідно забезпечити фізичну безпеку українських АЕС, аби інциденти, коли вони зупиняються внаслідок обстрілів, більше не повторилися.

Як раніше повідомлялось, МАГАТЕ відправить місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також у Чорнобильську зону.

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