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ЗСУ ліквідували склади окупантів з боєкомплектами російської армії у Каховці та Новій Каховці

Також ліквідовано особовий склад ворога.

ЗСУ ліквідували склади окупантів з боєкомплектами російської армії у Каховці та Новій Каховці
Сергій Братчук
Фото: Анна Стешенко

Збройні сили України ліквідували ворожі склади з боєкомплектами російської армії у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці.

Про це повідомив речник Одеської обласної війської адміністрації Сергій Братчук.

Також ліквідовано особовий склад окупантів.

“Знищення ворожих БК та москалів в Каховці, Новій Каховці, Горностаївці”, – зазначив він.

Цих втрат росіяни зазнали 24 листопада.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали 85 720 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 310 окупантів.

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