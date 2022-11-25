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У Донецькій області росіяни стріляли по лінії фронту та містах у відносному тилу

За добу поранено трьох цивільних. 

Уночі росіяни стріляли по лінії фронту та містах у відносному тилу Донецької області. На Волноваському напрямку під обстріли потрапили селища Шевченко та Комишуваха Комарської громади.

Жертв немає, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм

"На Донецькому напрямку напередодні росіяни завдали авіаудару з гелікоптерів по житловому кварталу Авдіївки. На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті. Також обстрілів зазнали околиці Соледара, Торецької та Світлодарської громад – без постраждалих", – заявив він.

На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Дробишевому, під обстрілами були Торське і Зарічне Лиманської громади та околиці Сіверська. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, вчора росіяни завдали удару по Слов'янську з С-300. На щастя, без жертв та великих руйнувань.

"Усі російські злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!" – підкреслив Кириленко.

Загалом за добу було поранено трьох цивільних людей. 

Нагадаємо, на Донецькому напрямку ведуться запеклі бої. Росіяни прагнуть оточити Бахмут, щоб створити передумови для подальшої повної окупації області. Сили оборони України чинять спротив і відбивають атаки. 

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