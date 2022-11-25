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За добу Росія втратила ще 430 окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському і Лиманському напрямках. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 осіб. 430 окупантів сили оборони ліквідували за минулу добу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. 

Фото: Генштаб

Інші втрати:

  • танків – 2899 (+1)
  • бойових броньованих машин – 5844 (+5)
  • артилерійських систем – 1895 (+6)
  • РСЗВ – 395 (+0) 
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6)
  • крилаті ракети – 531 (+0)
  • кораблі – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4)
  • спеціальна техніка – 163 (+2).

Нагадаємо, в ГУР попередили, що наступна ракетна атака ворога може відбутися через тиждень. Саме стільки росіянам потрібно, щоб підготуватися. 

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