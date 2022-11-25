За добу Росія втратила ще 430 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 осіб. 430 окупантів сили оборони ліквідували за минулу добу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2899 (+1)
- бойових броньованих машин – 5844 (+5)
- артилерійських систем – 1895 (+6)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6)
- крилаті ракети – 531 (+0)
- кораблі – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4)
- спеціальна техніка – 163 (+2).
Нагадаємо, в ГУР попередили, що наступна ракетна атака ворога може відбутися через тиждень. Саме стільки росіянам потрібно, щоб підготуватися.