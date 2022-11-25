За добу Росія втратила ще 430 окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському і Лиманському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 осіб. 430 окупантів сили оборони ліквідували за минулу добу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Фото: Генштаб

Інші втрати:

танків – 2899 (+1)

бойових броньованих машин – 5844 (+5)

артилерійських систем – 1895 (+6)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4)

спеціальна техніка – 163 (+2).

Нагадаємо, в ГУР попередили, що наступна ракетна атака ворога може відбутися через тиждень. Саме стільки росіянам потрібно, щоб підготуватися.