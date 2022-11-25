Унаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинуло сім людей, 21 поранено. В Сумській області росіяни обстріляли пʼятиповерхівку

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області вчора ввечері з території Росії обстріляли артилерією м.Середина-Буда. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. Минулої доби росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській (пошкоджений житловий будинок) та Шалигинській громадах, повідомили в зведенні від ОВА станом на ранок.

Фото: Дмитро Живицький у Телеграм Обстріл Сумської області

Уночі ворог кілька разів атакував передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджена будівля. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Червоне, Малинівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Щербаки, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське. Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами.

У Дніпропетровській області вночі окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Поцілили з "Градів" та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. Люди не постраждали. Працівники ДСНС обстежують уражені території. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Харківській області вночі росіяни завдали ударів по Куп’янську. Внаслідок обстрілу відбувався витік газу з подальшим горінням. Поранених немає. Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти прикордонних районів області: Куп’янського, Харківського, Чугуївського. Вчора вдень вдарили із артилерії по місту Вовчанськ, пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Отримав поранення чоловік 66 років, госпіталізований. У Вовчанську чоловік підірвався на міні, отримав осколкові поранення, госпіталізований.

У Луганській області відбиті атаки росіян на наші позиції поблизу Діброви та Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження від росіян зазнали райони Макіївки, Новоселівського, Стельмахівки і Площанки. Поблизу Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА. Загалом ворог завдав 70 обстрілів позицій захисників Луганщини з різних видів зброї та кількох авіаударів.

У Донецькій області сьогодні вночі окупанти завдали удару ракетою С300 по Дробишевому. Зранку поновилися обстріли с.Бахмутське, околиць Соледара та Авдіївки.

Інформація щодо постраждалих на данний час уточнюється. Минулої доби росіяни обстріляли житловий сектор Авдіївки з гвинтокрилів; здійснили ракетний удар по Слов'янську ракетою С300; артилерією накривали Бахмут, Вугледар, Мар'їнку та Красногорівку, с. Торське та Зарічне. За добу на Донеччині двоє поранених цивільних.

У Миколаївській області уночі ворог завдавав ударів з ракетних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий будинок. Деталі щодо наслідків з’ясовуються.

У Херсонській області ситуація алишається складною. За інформацією ЗСУ, противник задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Михайлівки, Качкарівки, Милового, Берислава, Зміївки, Іванівки, Токарівки, Микільського, Білозерки, Антонівки, Велетенського, Чорнобаївки та самого міста Херсон. Звільнений Херсон перебуває під постійними обстрілами російських військових. 24 листопада близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. Внаслідок обстрілу 21 людину поранено, сім загиблих. З території Любимівської ТГ Каховського району цілодобово продовжуються запуски ракет. У Новотроїцькій ТГ окупанти у будівлі Центру зайнятості облаштовують додатковий госпіталь. В приміщенні виконавчої служби влаштували. "госрезерв" – звозять награбоване майно, продовольство, відібране у місцевих фермерів з метою подальшого вивозу до ТОТ Криму. До області продовжує надходити допомога з різних регіонів України. Фахівці операторів мобільного зв’язку відновили роботу ще однієі базової станції.

Нагадаємо, за вчора росіяни вбили обстрілами 10 людей в Херсонській області Ще 54 були поранені.