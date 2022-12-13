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Зеленський виступить на засіданні Євроради 15 грудня

Президент України провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем.

Зеленський виступить на засіданні Євроради 15 грудня
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня виступить на засіданні Європейської Ради.

Про це він повідомив у Telegram.

"У телефонній розмові з президентом Євроради Шарлем Мішелем подякував йому за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня", - написав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули миру.

"Вдячні за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом  18 млрд євро. Відзначив необхідність швидкого схвалення 9-го пакету санкцій. Поінформував про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Скоординували подальші кроки щодо руху України до членства в ЄС", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 листопада Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.

 

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