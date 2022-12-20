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Верещук закликає евакуюватись із Донеччини, зокерма Бахмуту

Уряд обіцяє не залишати наодинці із проблемами всіх, хто вирішить евакуюватись.

Верещук закликає евакуюватись із Донеччини, зокерма Бахмуту
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

На сьогодні принаймні 200 тис. українців залишаються на Донеччині, зокрема у Бахмуті. Серед них є також і діти - приблизно кожен десятий.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Ви бачите, які там обстріли зараз. І навіть у Бахмуті є зараз діти. Тому хочу скористатися нагодою та звернутися до мешканців Донецької області. Будь ласка, не ризикуйте життям своїх дітей. Ми потім, на жаль, бачимо повідомлення про те, що є руйнування, є втрати життя та здоров'я. Зважтеся на обов'язкову евакуацію. Перечекаємо зиму, а далі будемо вже дивитися. Вас ніхто не залишить сам на сам з проблемами”, - сказала Верещук.

Вона наголосила, що у серпні уряд запровадив обов’язкову евакуацію жителів неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Ті, хто звернулися до керівництва ОВА або на відповідні “гарячі лінії”, виїхали. В більш безпечні регіони вже перемістилися понад 33 тис. українців, серед них близько 5 тис. дітей і майже 2 тис. маломобільних.

За даними Мінреінтеграції, за останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхало понад 43 тис. осіб, близько 34 тис. - з Херсонщини, з Донеччини та Луганщини – орієнтовно 5 тис., з Харківщини – понад 5 тис. громадян.

Крім того, зі звільнених територій Херсонщини евакуювалося більш як 12 тис. людей, з Харківщини – близько 23 тис.

Нагадаємо, окупанти закрили пропускний пункт у Василівці Запорізької області, через який люди могли виїхати з окупованої території.

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