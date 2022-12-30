Галущенко назвав основні проблеми української енергосистеми

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав основні проблеми в українській енергосистемі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

"Основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу", - розповів Галущенко.

Як зазначив очільник Держенергонагляду Руслан Слободян, було зафіксовано випадки, коли в деякі області не вдавалося передати електроенергію, хоча й були доступні певні резерви генеруючої потужності або ж відновлено пошкоджене обладнання електростанцій.

"Обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж не дозволяє рівномірно розподіляти наявну енергію серед усіх операторів систем розподілу на місцевому рівні. Адже споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. І аварійна ситуація на виробничих потужностях, наприклад, десь на заході країни, зменшує кількість виробленої електроенергії, що відображається у вигляді обмежень електропостачання в інших регіонах", – пояснив Слободян.

Нагадаємо, напередодні влада Львівщини повідомила, що в області енергетики технічно забезпечили можливість постачати електроенергію усім споживачам, але мережі не втримують навантаження.

Тим часом в Укренерго заявили, що ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі.