Судно з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Сомалі

Це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.

Судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Сомалі.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Судно NEVA – третє судно в рамках програми Grain From Ukraine прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці. Це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.

«Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього», – заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії. Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня. Це вже друга партія української пшениці для Сомалі. Восени в рамках «Зернової ініціативи» з порту «Південний» було відправлено судно з 28,5 тис. тонн пшениці на борту.

Програма Grain From Ukraine ініційована керівництвом України. Її суть полягає в прямих закупівлях українського зерна країнами-партнерами та передача його країнам, що переживають гуманітарну кризу.

Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Обʼєднаних Націй.

Нагадаємо, з 1 серпня з українських портів вже експортовано понад 15,5 млн тонн українського продовольства до 38 країн світу. Загалом моряки-прикордонники оглянули понад 600 суден.

Як повідомлялось, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікували 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією.