Укренерго залучає грант від Нідерландів на закупівлю обладнання

Укренерго підписало угоду про надання гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий Урядом Королівства Нідерландів.

Про це повідомив гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький.

“Ці 70 мільйонів євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України”, - повідомив Кудрицький.

Він нагадав, що два тижні тому компанія підписала з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності.

Голова Укренерго додав, що компанія працює з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему. Наразі значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена. Також є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій.