Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Ракетна атака: столична влада повідомила про руйнування у чотирьох районах Києва (оновлено)
Ракетна атака: столична влада повідомила про руйнування у чотирьох районах Києва (оновлено)
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго залучає грант від Нідерландів на закупівлю обладнання

Компанія отримає грант на 70 млн євро.

Укренерго залучає грант від Нідерландів на закупівлю обладнання
Фото: Пресслужба Укренерго

Укренерго підписало угоду про надання гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий Урядом Королівства Нідерландів.  

Про це повідомив гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький.

“Ці 70 мільйонів євро  будуть використані виключно для закупівлі  обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України”, - повідомив Кудрицький.

Він нагадав, що два тижні тому компанія підписала з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності.

Голова Укренерго додав, що компанія працює з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше. 

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему. Наразі значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена. Також є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також