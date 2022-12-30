Група осіб у змові з митниками незаконно ввезла в Україну електроніки на 100 млн грн, - БЕБ

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про підозру громадянину, який за змовою із Закарпатськими митниками незаконно завіз техніку на 100 млн грн. Громадянин входив до групи осіб, які налагодили цей “бізнес”.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

“Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб у вчиненні умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та мита в особливо великих розмірах. Діяльність згаданої групи призвела до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 14 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також викрито змову зі службовими особами Закарпатської митниці Держмитслужби. Одному з громадян повідомлено про підозру. Телефони, ноутбуки та аксесуари відомої торговельної марки, що були незаконно ввезені в Україну на суму орієнтовно 100 млн грн, арештовано.

Слідством встановлено, що згадана група осіб, за попередньо розробленим злочинним планом, з метою незаконного особистого збагачення, організувала ввезення товарів із порушенням встановлених митних правил переміщення товарів через митний кордон України.

Організатор схеми, домовився з певними особами на території сусідньої країни, які надали водію митні (транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії) та інші документи, необхідні для вивезення вказаних товарів з іншої країни до України.

Для реалізації злочинного наміру з приховування вантажу від митного контролю та митного оформлення водій, за сприяння певних службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби, обрав на пункті пропуску транспортну смугу «зелений коридор», що засвідчує відсутність товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Службовці Держмитслужби, в свою чергу, здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, зовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та шляхом бездіяльності забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил.

Таким чином на територію України без декларування потрапила різноманітна техніка відомого світового бренду, а саме мобільні телефони різних моделей та характеристик в загальній кількості понад 2000 штук, понад 200 ноутбуків, годинники цієї ж марки, навушники, планшети тощо.

В ході слідства також було отримано додаткові докази, що підтверджують попередню змову осіб.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ, СБУ та Офіс Генпрокурора запобігли реалізації багатомільйонної схеми безпідставного відшкодування ПДВ, яку організували керівництво та службові особи Державної податкової служби у Львівській області. Йдеться про 40 млн грн бюджетных коштів.

Як повідомлялось, у грудні БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена. У Бюро заявили про махінації компаній із відшкодуванням ПДВ.