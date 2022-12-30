Слідча комісія Ради отримала багато матеріалу про корупцію на митниці щодо експорту "чорного зерна", - нардеп

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України отримала чимало матеріалів про корупцію на митниці при експорті зерна.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Підозрюється, що співробітники митниці активно допомагали (за певну вигоду, звичайно), вивезти "чорне зерно". Із всього, що зараз встиг вивчити та дізнатися, виглядає як банальне розграбування Держави під час війни. При активній підтримці на регіональному рівні, але і при активному залучені керівництва", - йдеться в дописі.

Железняк додав, що 2023 рік депутати почнуть із засідання "щодо детального розслідування цього питання".

Нагадаємо, на початку грудня Служба безпеки викрила високопосадовців із митниці, які блокували вивезення українського зерна до Євросоюзу. Керівництво регіональних митниць організувало механізм незаконного отримання коштів за оформлення експортно-імпортних операцій, зокрема із зерном.