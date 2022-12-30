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У грудні Україна отримала майже 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій

На початку 2023-го очікують на ще 8 тисяч установок.

У грудні Україна отримала майже 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій
Фото: Бріджит Брінк у Twitter

За грудень Україна отримала майже 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на міністра Олександра Кубракова.

На початку 2023 року очікується постачання ще восьми тисяч генераторів різної потужності.

У Мінінфраструктури зазначили, що установки розподіляють відповідно до запитів та потреб регіонів. Зокрема, для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури, "Пунктів незламності", закладів охорони здоров’я та освіти тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада відповідним законом дозволила ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ. Ця норма буде діяти до травня 2023 року.

Грузія виділяє більше пів мільйона доларів на генератори для України.

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