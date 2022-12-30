Для українців у Польщі відкрили ще один центр оформлення документів

У 2023 році такі центри мають відкрити в Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.

Ще один центр оформлення документів для українців відкрили 30 грудня в Польщі. Установа запрацювала у Ґданську.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Це вже четвертий такий центр. Інші працюють у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Як зазначили в МВС, українці можуть оформити тут закордонний паспорт та ID-картку, обміняти водійське посвідчення, скористатися послугою страхування тощо.

У 2023 році такі центри мають відкрити в Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині й Туреччині.

Нагадаємо, центр українського державного підприємства "Документ" у Польщі запрацював із серпня.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у Канаді стали доступними послуги "Дії".