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На новорічні свята в Україні буде тепло і майже без опадів, - синоптики

Місцями можливі невеликі дощі.

На новорічні свята в Україні буде тепло і майже без опадів, - синоптики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Погода в Україні на Новий рік відзначатимметься плюсовою температурою та відсутністю опадів у більшості регіонів. Місцями можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє  Укрінформ із посиланням на Sinoptik.ua.

Так, у суботу, 31 грудня, в усіх регіонах країни очікується плюсова температура. У південних областях повітря прогріється до +6…+8°, у центральних, північних та східних — до +4…+7°. Святкової ночі середня температура повітря становитиме +2…+4°, лише на Черкащині та Кіровоградщині термометри покажуть близько 0°.

Протягом дня погода буде хмарною з проясненнями, у Луганській, Донецькій та Харківській областях може падати невеликий дощ.

Рік розпочнеться з +11…+13° в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях та з +8…+11° у північних, центральних і частині східних областей. На Луганщині та Донеччині стовпчики термометрів 1 січня піднімуться до +4…+7°.

Перший день січня буде хмарним із проясненнями, без опадів.

В понеділок, 2 січня, збережеться тепла погода. Найтепліше буде в Івано-Франківській та Львівській областях — +12…+14°, а також у Рівненській, Волинській та Київській областях — +10…+12°. У південних регіонах України очікується +8…+11°, у центрі, на сході та півночі — +6…+9°.

День буде без опадів, з мінливою хмарністю на всій території країни.

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