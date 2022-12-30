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На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої

Чоловік помер на місці, а його дружина госпіталізована.

На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої
Фото: скріншот відео

На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 30 грудня у с. Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій. 

65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні. 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, внаслідок обстрілу росіянами села Катеринівка на Харківщині загинуло 2 людей. Ще дві людини поранені.

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