Російські війська не полишають спроб оточити місто Бахмут. Вони кидають на штурм багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові, які обороняють місто вже майже п’ять місяців, розповіли що відбувається в Бахмуті та його передмістях.

Відео опублікував проєкт "Український Свідок".

Бої за Бахмут тривають із 1 серпня.

"Росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, в тому числі й важку", - розповідає один з героїв цього відео. Обидва військових - снайпери, вони воюють з окупантами з 2015 року.

"Росіяни пересуваються та займаються організацією наступу вночі. Спочатку обстрілюють українські позиції з РПГ, дуже люблять це робити, потім інша група підповзає до позиції та закидує її гранатами. Моя ж задача — знищувати противника на підходах", - каже військовий.

Фото: Український свідок

За його словами, за одну його зміну, якщо росіяни йдуть на штурм, кількість вражених цілей може налічувати десятки росіян.

"Вони навіть не пригинаються, тільки ховаються за будівлями та рештками місцевості", - зазначив захисник.

Також чоловіки розповіли про те, чим є ПВК "Вагнер", яка належить російському підприємцеві Євгенію Пригожину.

"Це в’язні, які не мають бойового досвіду. Регулярні війська значно хитріші та обізнаніші, а «вагнерівці» йдуть на забій. Шлях у них тільки один - вперед, бо позаду на них чекають свої ж, які стріляють дезертирам у спину", - розповів військовий.

Своїх солдатів окупанти не жаліють - кидають поранених та, враховуючи те, як ті кричать та благають про допомогу, забирати їх наміру не мають.

"Буряти закінчились, скоро закінчаться і «вагнерівці». Подивимось кого вони пришлють після цього", - сміються захисники Бахмуту.

Вони ткож розповідають, що дуже багато росіян перевдягаються у форму ЗСУ. Враховуючи те, що лінія зіткнення постійно пересувається, буває вкрай складно не переплутати своїх та чужих.

"Росіяни знімають з наших поранених форму та бронежилети. Натомість українських поранених вдягають в російський піксель і, якщо «трьохсотих» транспортувати важко, росіяни їх просто розстрілюють. Потім з цього створюють фейки, ніби ми страчуємо російських полонених", - каже снайпер.

Військові також зазначили, що в Бахмуті залишилось багато жителів. Попри небезпеку обстрілів, вони займаються буденними справами. В місті навіть працюють аптеки, ринок та інші об’єкти інфраструктури. Комунальники виконують свою роботу. Багато хто з місцевих відмовляється виїжджати: люди живуть у підвалах, а солдати ЗСУ допомагають їм їжею та теплими речами.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) днями зазначали, що російські окупанти в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні. Однак, на думку аналітиків, швидкість наступу росіян у районі Бахмута, ймовірно, знизиться. Умовою продовження наступу є прибуття нових підкріплень та боєприпасів.

Наразі майже 90% мешканців Бахмутської громади переїхали до більш безпечних регіонів.