Фото: Макс Требухов

У Києві попрощалися з колишнім політв'язнем Кремля, кримчанином Геннадієм Афанасьєвим, який загинув 18 грудня на війні проти російських загарбників.

Як повідомлялося, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою. У нього був позивний "Тор".

Фото: facebook/Ольга Афанасьева

Прощання відбулося в Михайловському Золотоверхому Соборі. Поховають героя у місті Вишневе.

У 2014 році Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив його до семи років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності.

У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.

Афанасьєв позивався на Росію до Європейського суду з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов