Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лесного здобув перемогу в номінації Best Foreign Language Documentary («Найкращий документальний фільм іноземною мовою») на міжнародному кінофестивалі Madrid International Film Festival. Про це повідомляє Держкіно.

«Пробач мені, мамо» — документальний фільм, присвячений Герою України Геннадію Афанасьєву — кримчанину, громадському активісту, колишньому політв’язню Кремля та українському військовослужбовцю, який загинув, захищаючи Україну у 2022 році.

В основі стрічки — історія життя, боротьби та незламності Геннадія, розказана через спогади його матері Ольги, рідних, друзів і побратимів. Фільм також розповідає про життя матері після загибелі сина, її біль, пам’ять і спробу навчитися жити з непоправною втратою.

Режисер фільму — Євген Лесной, український журналіст і документаліст.

Прем’єра стрічки відбулася 26 лютого 2026 року в київському кінотеатрі «Жовтень».

Від 8 листопада документальний фільм також доступний для безкоштовного перегляду на медіасервісі MEGOGO в Україні та за кордоном, за винятком країн-агресорів.