Переклади збірок Дроня і Прохаська у короткому списку книжкової премії в США

Переклади на англійську поетичної збірки Артура Дроня «Тут були ми» та збірки ранніх текстів Тараса Прохаська «Боги землі» увійшли до короткої списку Книжкової премії Американської асоціації викладачів слов’янських та східноєвропейських мов (AATSEEL Book Awards). Про це повідомляє Асоціація на своїй сторінці в Instagram.

Над перекладом збірк Дроня працювала поетка і перекладачка Юлія Мусаковська.

«Хочу наголосити, що англомовне видання цієї книжки Артура Дроня важливе з кількох причин — і йдеться не лише про художню цінність, – Мусаковська коментує новину в допису на своєму Facebook. – Це перша книжка поезії українського комбатанта, яка вийшла англійською мовою і стала доступною світовому читачеві, — оповідь про людей, які проходять страшні випробування і при цьому зберігають людяність. І це перша книжкова “ластівка” нашої спільної з Гʼю Робертом (Hugh Roberts) культурної ініціативи Lines of Resistance, яку ми заснували 2023 року».

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Обкладинка анголомовного видання книги

Мусаковська нагадує, що з цієї книжки стартувала серія Amber Poets у лондонському видавництві Jantar Publishing, яке далі видало збірку Ярини Чорногуз та Артура Дроня, а нині готує до друку книжку віршів Максима Кривцова.

Поетка й перекладачка згадує, що в 2024 році одночасно працювала над власною книгою «Каміння і цвяхи», англомовним виданням своєї книги «Бог свободи» та перекладом збірки Дроня. «Відчувала гостру необхідність донести українське свідчення з фронту до міжнародної авдиторії», – розповідає Мусаковська.

До англомовного видання увійшли 50 віршів, написаних Дронем під час служби в 125-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Над перекладом працювали у співпраці з Ексетерським університетом. До редакторської роботи долучилися професори Г’ю Робертс і Гелен Вассалло, а також британські поетки Фіона Бенсон і Шарлотта Шевченко-Найт. Проєкт реалізували за підтримки програми Translate Ukraine Українського інституту книги.

Над перекладом прози Тараса Прохаська «Боги землі. Тексти до війни» працювали Алі Кінселла, Марко Андрейчик та Уям Блекер. Книжку опублікували 2025 року у видавництві Гарвардського українського наукового інституту (HURI Books) у межах серії Harvard Library of Ukrainian Literature. До видання увійшли три ранні твори письменника — «Інші дні Анни», «FM Галичина» та роман «Непрості». Англійською їх переклали Алі Кінселла, Марко Андрейчик та Уям Блекер. Передмову до книжки написав Андрейчик.

Обкладинка видання

Презентація англомовного видання відбулася 24 вересня 2025 року в Гарвардському українському науковому інституті за участі перекладачів.

Американська асоціація викладачів слов’янських і східноєвропейських мов (AATSEEL) — академічна організація, заснована 1941 року. Вона присуджує книжкові премії за праці зі слов’янського мовознавства, літературознавства, культурних студій, викладання мов та перекладів англійською. Серед її відзнак є окремі нагороди за переклади поезії та прози.