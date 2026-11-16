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У Києві відбувся благодійний музичний фестиваль «Жовтень Фест»

Зібрані кошти передали військовим окремої 50-ї механізованої бригади.

Фото: Treble Clef
14 листопада в Києві пройшов благодійний музичний фестиваль «Жовтень Фест». Його організував молодіжний музично-соціальний волонтерський проєкт Treble Clef. 

В межах фестивалю відбулися виступи сучасних українських музикантів, осінній ярмарок із сезонними стравами та розіграш подарунків від українських зірок. 100% зібраних коштів організатори спрямували на допомогу військовим окремої 50-ї механізованої бригади, що обороняє кордони Харківщини. 

Про Treble Clef:

  • музично-соціальний волонтерський проєкт, який поєднує творчість, підтримку молоді та благодійність;

  • організовує благодійні концерти та події;

  • -проводить безкоштовні уроки вокалу, творчі майстер-класи та воркшопи для дітей, які постраждали від війни (зокрема у партнерстві з такими ініціативами, як Voices of Children та волонтерською спілкою «ПОРУЧ»);

  • команда об’єднує молодих музикантів, вокалістів, а також людей, які хочуть реалізувати себе в організації подій, SMM, дизайні, комунікаціях та створенні контенту.

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