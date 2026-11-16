У Києві відбувся благодійний музичний фестиваль «Жовтень Фест»

В межах фестивалю відбулися виступи сучасних українських музикантів, осінній ярмарок із сезонними стравами та розіграш подарунків від українських зірок. 100% зібраних коштів організатори спрямували на допомогу військовим окремої 50-ї механізованої бригади, що обороняє кордони Харківщини.
Про Treble Clef:
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музично-соціальний волонтерський проєкт, який поєднує творчість, підтримку молоді та благодійність;
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організовує благодійні концерти та події;
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-проводить безкоштовні уроки вокалу, творчі майстер-класи та воркшопи для дітей, які постраждали від війни (зокрема у партнерстві з такими ініціативами, як Voices of Children та волонтерською спілкою «ПОРУЧ»);
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команда об’єднує молодих музикантів, вокалістів, а також людей, які хочуть реалізувати себе в організації подій, SMM, дизайні, комунікаціях та створенні контенту.