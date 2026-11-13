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Ярема Малащук та Роман Хімей візьмуть участь у Ліверпульській бієнале 2027 року

Подія збере 25 художників та мистецьких обʼєднань з різних країн світу.

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Ярема Малащук та Роман Хімей візьмуть участь у Ліверпульській бієнале 2027 року
Тема майбутньої бієнале – «Епоха магічного мислення» (The Age of Magical Thinking)
Фото: Liverpool Biennial

Український мистецький дует Яреми Малащука та Романа Хімея увійшов до списку учасників 14-ї Ліверпульської бієнале сучасного мистецтва. Як повідомляє видання ARTnews, фестиваль триватиме з 5 червня до 19 вересня 2027 року у Великій Британії та збере 25 художників і мистецьких колективів із різних країн світу.

Тема майбутньої бієнале – «Епоха магічного мислення» (The Age of Magical Thinking), а кураторками виставки стали Еймі Гаррісон та Люсія Санроман.

За задумом організаторів, експозиція досліджуватиме дитинство та юність як періоди змін, уяви й можливостей. Назва проєкту відсилає до концепції психолога Жана Піаже, який описував етап дитячого розвитку, коли межа між реальністю та уявою ще не є чіткою. Організатори пропонують розглянути магічне мислення як спосіб уявити альтернативні сценарії майбутнього в умовах глобальної невизначеності. У своїх роботах митці порушуватимуть теми дитячого досвіду, прав дітей, ролі гри у формуванні особистості та впливу технологій на сприйняття світу молодими поколіннями.

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Серед інших учасників 14-ї Ліверпульської бієнале заявлені художник Френсіс Аліс, мексиканська мисткиня Танія Кандіані, нідерландська фотографка Рінеке Дейкстра, художник Петрит Халілай та британська мисткиня Рут Юен. Роботи представлять у ключових культурних просторах Ліверпуля, зокрема в галереях Bluecoat, FACT Liverpool, Walker Art Gallery, Open Eye Gallery, Victoria Gallery & Museum, а також у Ліверпульському соборі. Окрім цього, на площі Вільямсон готують публічний мистецький проєкт, який створюватиме художник Гарольд Оффе спільно з місцевою молоддю.

Ліверпульську бієнале заснували у 1998 році. Вона відбувається раз на два роки і є найбільшим у Великій Британії фестивалем сучасного візуального мистецтва.

Ярема Малащук та Роман Хімей родом із Коломиї, вони закінчили операторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Як мистецький дует художники працюють із 2016 року на перетині документального та ігрового кіно, досліджуючи теми постімперської спадщини, колективної пам'яті й травми. У 2019 році вони здобули головну премію конкурсу молодих українських художників «МУХі», а у 2020-му стали володарями головної премії PinchukArtCentre Prize.

Роботи дуету представляли на європейській бієнале Manifesta 14 у Приштині (2022) та на виставці This is Ukraine: Defending Freedom у межах 59-ї Венеційської бієнале. У листопаді 2025 року Малащук і Хімей отримали кураторську премію Offscreen Paris за відеоінсталяцію You Shouldn't Have to See This («Ви не маєте цього бачити»), присвячену темі викрадення українських дітей під час війни.

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