Роботи було створено під час резиденції, що передувала виставці.

10 листопада 2026 року в культурному просторі Theodora Extra у Барселоні відбулося відкриття виставки «Lost & Found», яка стала фінальною подією першої резиденційної програми FONT Residence – незалежної міжнародної мистецької резиденції та культурної платформи, що базується в Каталонії, Іспанія. Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація, яка є партнером проєкту.

Як зазначається в пресрелізі, виставка об’єднала роботи двох митців з України, які взяли участь у резиденції, – Андрія Сидоренка та Wodeman (Олег Деревʼянко), а також митців з Іспанії – Joan Hurtado Canano, Joaquim Mas Rius та Fernando Suárez Escobar. Загалом експозиція представила близько 20 робіт.

Назва «Lost & Found» відображає природний процес людського досвіду постійних втрат і знахідок – ідей, сенсів, людей, можливостей. Цей постійний рух між втратою і відкриттям став концептуальною основою виставки. Як зазначається в описі, експозиція представила нові роботи митців, створені в межах резиденційної програми, та стала простором для діалогу між українською й іспанською мистецькими спільнотами, пошуку спільного та переосмислення ідентичності й європейських цінностей.

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Протягом місяця українські художники працювали в Pou de la Vinya – автентичному каталонському маєтку, розташованому на території природного парку Гарраф. Роботи митців залишатимуться представленими в маєтку Pou de la Vinya.

Кураторкою проєкту виступила Тамара Лі, міжнародна кураторка та експертка із сучасного українського мистецтва.

Андрій Сидоренко – художник із Харкова, з 2010-х поєднує художню та наукову практику. У 2014 році брав участь в організації проекту «Premonition: Ukrainian Art Now» у Saatchi Gallery в Лондоні та «Long Path To Freedom» в Українському інституті модерного мистецтва в Чикаго. Його твори експонувалися в в Центрі Вільсона (США), Saatchi Gallery (Велика Британія), Künstlerhaus (Австрія), Музеї Оскара Німейєра (Бразилія), Центрі Вільсона (США), Українському музеї (Нью-Йорк, США). У 2018 році Андрій Сидоренко став співзасновником арт-групи «Панкоптикум». Після 2022 року він був співкуратором кількох виставкових проєктів: «Концентрація волі» (2023), «Формула стійкості» (2024) та «Хмарне сховище» (2026), представлених у Національній академії мистецтв України, Центрі сучасного мистецтва М17 та Інституті проблем сучасного мистецтва. У 2025 році він курував Avant-Garde Kyiv Fest, що проходив на семи локаціях.

Wodeman (Олег Деревʼянко) – концептуальний художник, який живе та працює в Києві. Його мистецька практика охоплює олійний живопис, пастель, цифрові медіа та візуальну поезію. Виставлявся у галереях Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, брав участь у кількох виставкових проєктах в Україні. У вересні 2026 року на легендарному київському фестивалі GOGOLFEST Wodeman представив свій концептуальний проєкт-маніфест «Спочатку була заплутаність» (In the Beginning Was Entanglement), що поєднав інсталяцію, живопис і концептуальний текст про модальний реалізм у мистецтві.

Фото: Надано організаторами Олег Деревʼянко на відкритті виставки

Резиденцію та фінальну виставку організовано за ініціативи Анни Дерев’янко, виконавчої директорки Європейської Бізнес Асоціації, СЕО та співзасновниці Global Business for Ukraine.