Марія Матіос отримала Європейську премію романів кохання

Відзнаку присуджено за книгу «Майже ніколи не навпаки» у французькому перекладі

Українська письменниця Марія Матіос перемогла у Європейській премії романів кохання (Prix européen du roman d'amour). Вона отримала цю нагороду із романом «Майже ніколи не навпаки» у французькому перекладі («Presque jamais autrement»), який виконала Ніколь Дзюб (Nikol Dziub). Про це повідомило видавництво Les Éditions Bleu et Jaune, яке випустило книгу.

Результати четвертого сезону премії оголосили у Страсбурзі 7 листопада 2026 року.

Премію заснували у 2018 році за ініціативи французької асоціації Book1 та Асоціації персоналу Ради Європи (Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe) за активної підтримки мерії Страсбурга. Вона об’єднує сучасні романи авторів із різних країн Ради Європи, перекладені французькою, у яких кохання постає в найрізноманітніших його формах.

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Відтоді Інституційні партнери (культурні інститути, генеральні консульства та постійні представництва країн при Раді Європи) висувають по одному роману від своєї країни, який обов'язково має бути перекладений французькою мовою.

Упродовж майже року (наприклад, для 4-го сезону — з січня по жовтень 2026 року) книги доступні для читачів у медіатеках Страсбурга, а на спеціальній платформі триває відкрите онлайн-голосування для всіх охочих.

У листопаді збирається Велике журі. Переможця визначають на основі голосів читачів, оцінки професійного журі та голосів дипломатичного корпусу/представників європейських інституцій.

У четвертому сезоні премії змагалися 11 романів з 11 країн європейського простору, зокрема з Німеччини, Австрії, Іспанії, Ірландії, Італії, Швеції та інших. Україну на конкурсі офіційно представляло Постійне представництво України при Раді Європи та українська асоціація PromoUkraina.