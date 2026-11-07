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На участь у відборі на Євробачення подали найменше заявок за шість років

Охочих представляти країну на пісенному конкурсі все одно чимало.

На участь у відборі на Євробачення подали найменше заявок за шість років
Євробачення-2027
Фото: EBU

Суспільний мовник оголосив підсумки першого етапу національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2027, який відбудеться у болгарському місті Бургас.

До 2 листопада виконавці могли подавати свої заявки, яких загалом зібралося 217 - від 153 сольних співаків та 48 гуртів, деякі з яких підготували одразу кілька пісень. Вісім заявок надійшли від тих, хто вже змагався за місце на Євробаченні у минулі роки.

Представляти Україну захотіли не лише громадяни нашої держави, але й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії. Правилами не заборонено вибір іноземця для участі у головній музичній події року від будь-якої з країн. 

Фани Євробачення відзначили антирекорд цього нацвідбору: настільки малої кількості охочих виступити від України не було за останні шість років. 

Тепер музичний продюсер Дмитро Шуров обере серед усіх пісень учасників лонглиста, які повинні будуть до 24 листопада підписати договір із Суспільним та прибути на особисті прослуховування. З них згодом визначать 9 фіналістів, а останнього десятого учасника живого концерту оберуть глядачі онлайн-голосуванням.

Відбір завершиться у лютому 2027 року, а Євробачення  відбудеться у травні. 

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