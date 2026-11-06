Українські музиканти випустили альбом з композиціями на слова Івана Франка

Фото: Наталія Ткачук Бас Володимир Щур записує композицію для проєкту FRANKO: Sound Continuum 360°

До 170-річчя від дня народження Івана Франка українські музиканти записали 12 творів на його слова – від класичних романсів XIX століття до сучасних композицій з електронікою. Запис можна знайти на стримінгах.

Музична частина проєкту об'єднала 10 творів українських композиторів XIX–XX століть і два нові твори, написані спеціально для проєкту FRANKO: Sound Continuum 360°, реалізованого за підтримки УКФ. У доборі творів можна простежити еволюцію української музики від національного романтизму Лисенка та Січинського через модерністські пошуки Барвінського, Людкевича й Лятошинського до пізніших стильових інтерпретацій Кос-Анатольського, Богдани Фільц і Лесі Дичко. Завершують цю музичну подорож солоспів «Ми оси, ми оси!» для голосу та електроніки на вірші Івана Франка зі збірки «З вершин і низин», який створила Тетяна Хорошун, та «Лист» Олександра Чорного. Композитор звернувся до епістолярної спадщини письменника: його твір для голосу, фортепіано й електроніки побудований на фрагментах листа 22-річного Франка до Ольги Рошкевич, написаного 1878 року.

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Запис відбувся на сцені Національної філармонії України за участі виконавців із Києва, Харкова, Чернігова, Василькова. Сопрано Єлизавета Цапок приїхала на запис із Кракова. Фортепіанні партії виконує Марія Прилипко. До роботи над проєктом також долучилися звукорежисер Андрій Мокрицький. У проєкті взяли участь сопрано Ольга Мельничук, Анна Корсун, Таїсія Василенко, Анастасія Варга, Єлизавета Цапок і Надія Більдій; мецо-сопрано Олександра Дяченко та Анастасія Сегеда; баритони Андрій Панчишко, Олександр Чишій і Василь Михайлюк, а також бас Володимир Щур.

Фото: надано організаторами FRANKO: Sound Continuum 360°

В межах проєкту кожна композиція отримала також VR-відеоверсію від компанії Aspichi. Візуалізація, створена для VR-окулярів, пропонує глядачеві обрати, куди дивитися: на вокаліста, піаніста чи деталі простору. Можна побачити також самого Івана Франка.

Реліз доступний на Spotify та YouTube Music. Усі 12 VR-відео можна переглянути на YouTube 360°.