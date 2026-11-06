В Україні заблокували три книжкові інтернет-магазини через продаж російських видань

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В Україні обмежили доступ до трьох книжкових інтернет-магазинів Hbrstore, BookShop та "Аконіт". Вони продавали заборонену видавничу продукцію російських видавництв, а їхні власники приховували інформацію про свій правовий статус і місцезнаходження.

Про це повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Під час моніторингу відомство виявило на сайтах книжки російських видавництв "Эксмо", "АСТ" та "МИФ", пов'язаних із громадянином РФ, який перебуває під українськими санкціями. Йдеться про російського підприємця Олега Новікова – власника видавничої групи «Эксмо-АСТ».

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Також магазини пропонували книжки, видані в Росії після початку повномасштабного вторгнення та, ймовірно, незаконно ввезені в Україну.

За даними Держкомтелерадіо, адміністрації магазинів проігнорували офіційні попередження з вимогою прибрати заборонені видання з продажу.

Після спільної роботи Держкомтелерадіо, СБУ та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами ухвалили рішення обмежити доступ до трьох сайтів.

Відновити доступ до них можна буде лише після завершення воєнного стану, за умови легалізації власників та приведення діяльності магазинів у відповідність до українського законодавства.

Загалом із липня 2025 року за ініціативи Держкомтелерадіо та за сприяння СБУ в Україні заблокували 52 книжкові онлайн-магазини, які поширювали продукцію Росії та Білорусі. випущені після початку повномасштабного вторгнення.