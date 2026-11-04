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Розвідка: Росія відстає від Заходу в технологіях і витрачає мільярди на іноземні ІТ-послуги

Лише за другий квартал 2026 року витрати російського бізнесу на закупівлю ІТ-послуг за кордоном зросли майже на третину – до 75 млрд рублів.

Розвідка: Росія відстає від Заходу в технологіях і витрачає мільярди на іноземні ІТ-послуги
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Через санкції та проблеми з імпортом російські компанії зіткнулися з дефіцитом сучасного обладнання і програмного забезпечення. Витрати на закупівлю ІТ-послуг за кордоном лише за другий квартал 2026 року зросли майже на третину.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, через війну проти України та міжнародну ізоляцію російський бізнес опинився в технологічній залежності від іноземних розробок. У країні бракує сучасного обладнання та повноцінних аналогів західного програмного забезпечення.

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Щоб підтримувати роботу своїх систем, російські компанії змушені витрачати значні кошти на іноземні ІТ-послуги. За другий квартал 2026 року такі витрати зросли майже на третину – до 75 млрд рублів.

Однією з головних проблем став дефіцит фізичного обладнання через блокування каналів паралельного імпорту. Якщо раніше Росія намагалася завозити сервери та високопродуктивні відеоприскорювачі за допомогою обхідних схем, то нині такі поставки практично припинилися. Замість тисяч одиниць обладнання до країни потрапляють лише поодинокі екземпляри.

Через нестачу власних обчислювальних потужностей для роботи зі штучним інтелектом і підтримки баз даних російський бізнес змушений орендувати ресурси в іноземних хмарних сервісах.

Не менш складною залишається ситуація з програмним забезпеченням. Російські розробки не можуть повноцінно замінити західні системи управління підприємствами (ERP), програми для промислової автоматизації та складні інженерні рішення.

За оцінкою розвідки, Росії бракує ресурсів, часу та фахівців для створення повноцінних аналогів. Тому підприємства продовжують напівлегально купувати іноземні ліцензії та користуватися закордонними нейромережами через посередників у третіх країнах, переплачуючи за такі послуги.

У розвідці зазначають, що технологічне відставання Росії від розвинених країн продовжує поглиблюватися. Залежність від іноземної інфраструктури та плани Кремля щодо подальшого обмеження вхідного інтернет-трафіку можуть ще більше ізолювати країну від світового технологічного прогресу.

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