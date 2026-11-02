Чмут про тендери на озброєння: В деяких номенклатурах це будуть фактично нові засоби

Недоліки перших оголошений тендерів він пояснив як зміною керівництва Збройних Сил і Міноборони, так і необхідністю все одно продовжувати планово постачати озброєння у військо

Перші тендери, оголошені Агенцією оборонних закупівель, були посередніми, втім зараз ефективність і якість зростає, заявив Тарас Чмут, член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель під час стріму на ютуб-каналі Мілітарний.

«Ідея тендерів була в тому, що у нас в деяких доменах ОВТ з’являється ринок, але в багатьох доменах ми купуємо не те, що хотілося б, а те, що нам виробник дає і це призводить до того, що фактично війною зараз керують не військові чи міністерства, а виробники, бо ми не обираємо, а просто забираємо те, що нам дають і потім під цей виріб підганяємо нашу війну. Це поганий підхід», – пояснив Чмут.

Недоліки перших оголошений тендерів він пояснив як зміною керівництва Збройних Сил і Міноборони, так і необхідністю все одно продовжувати планово постачати озброєння у військо: «Ми не можемо сказати “ми тут зараз три місяці пограємося в тендери, тому ми вам нічого не купимо, потримайтеся поки без дронів якихось”. Все одно якось треба це все закривати, тому час так піджимає».

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На думку Тараса Чмута, з кожним наступним тендером ефективність і якість росте – це стосується і прописаного технічного завдання по номенклатурах, і сприйняття запровадження тендерів самими виробниками.

«З’являються не тільки поважні великі виробники, але і середнячки, які забирають собі маленький, але хороший контракт. І великі виробники вже розуміють, що через пів року-рік їх можуть потіснити. Це призводить до того, що починає зменшуватися ціна, виробники починають більше адаптуватися на те, що просять військові», – пояснив член Наглядової ради АОЗ.

Так, за його словами, по деяких номенклатурах, які закуповуватимуть через тендери, будуть уже фактично нові засоби: «Виробник декларує, що він готовий кодифікувати до такого-то часу новий засіб, який відповідає ось цим-то характеристикам. І гроші на це передбачені, держава заплатить».

Нагадаємо, про перші тендери, оголошені Агенцією, стало відомо наприкінці літа. А на початку вересня виник скандал щодо закупівлі дронів на оптоволокні.

Загалом через тендерні процедури держава планує закупити також дрони на радіокеруванні, наземні роботизовані комплексти, а також дрони класу діпстрайк та мідлстрайк.