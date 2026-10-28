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За два роки роботи Агенція оборонних закупівель ДОТ забезпечила постачання 1,35 млн тонн продуктів харчування через цифрову систему DOT-Chain Food.

Про це пише Міноборони України.

DOT-Chain Food призначена для взаємодії військових частин Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту, Агенції оборонних закупівель ДОТ і постачальників. Система охоплює весь цикл забезпечення продуктами після укладання контрактів за результатами торгів на електронному майданчику Prozorro.

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DOT-Chain Food перевела більшість документообігу в електронний формат. Щотижня в системі формують понад 45 тисяч документів, а загальний цикл забезпечення – від подання заявки до оплати постачальнику – скоротився вчетверо.

2Процеси в цифрі, очевидно, рухаються швидше, ніж у папері. Шаблони для документів, автоматичні рекламації, інші цифрові механізми дають більше доступу до даних та контролю над процесами. Разом з тим, знижується адміністративне навантаження на військових. Таким чином, поступово долаємо "паперову армію", – зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

За словами тимчасового виконувача обов’язків директора АОЗ ДОТ Артема Романюкова, за весь час роботи системи оформили 1,9 млн видаткових накладних, які підтверджують постачання продуктів.

Раніше постачальник створював кожну накладну на папері у трьох примірниках, а військовий витрачав на роботу з нею до двох годин. Тепер оформлення, звірка та підписання документа займають у середньому 15 хвилин.

Електронний документообіг також дає змогу Агенції отримувати актуальні дані про обсяги та динаміку постачання продуктів у режимі реального часу.

За час роботи DOT-Chain Food найбільші обсяги замовлень припали на такі категорії продуктів:

овочі — 335,8 тис. тонн;

м’ясо та м’ясопродукти — 227,3 тис. тонн;

хліб, хлібобулочні вироби та борошно — 139,8 тис. тонн;

фрукти, ягоди та горіхи — 76 тис. тонн;

крупи — 74 тис. тонн.

Для замовлення через DOT-Chain Food доступний каталог, що налічує понад 300 позицій продуктів.

Представник військової частини, відповідальний за харчове забезпечення, щотижня формує заявку на потрібний період, обираючи продукти з каталогу, за якими Агенція попередньо уклала контракти з постачальниками.

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Далі логіст Агенції оборонних закупівель на основі заявки оформлює замовлення в системі. Постачальник розпочинає його виконання, а військова частина за потреби може подати запит на коригування замовлення.

Перед відвантаженням продуктів формують видаткову накладну, що дає змогу військовій частині заздалегідь планувати їх приймання. На підставі накладних за певний період створюють акти виконаних робіт. Їх підписують усі учасники процесу, після чого постачальнику здійснюють оплату.

Усі документи формують онлайн за допомогою шаблонів і випадаючих списків, а обмін інформацією відбувається безпосередньо в системі.

У DOT-Chain Food також працює механізм автоматичних рекламацій. Він дає змогу оформлювати претензії до постачальників у разі порушення договірних зобов’язань щодо повноти або термінів постачання продуктів.

Система автоматично формує звіт про виявлені порушення та розраховує суму штрафних санкцій. Уповноваженій особі військової частини залишається перевірити звіт, за потреби додати коментарі та підписати документ.