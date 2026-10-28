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СБУ: До 15 років тюрми засудили двох російських агентів за підпал на залізниці в Одесі

Спецслужби РФ вийшли на чоловіка, коли той шукав заробіток у телеграм-каналах.

СБУ: До 15 років тюрми засудили двох російських агентів за підпал на залізниці в Одесі
затримані палії
Фото: Одеська облпрокуратура

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом зрадникам. 

СБУ повідомила, що їх викрили їх під час диверсії в Одесі у лютому 2025 року.

Тоді обох зловмисників затримали одразу після того, як вони підпалили релейну шафу сигнальної установки на залізничній лінії, що веде до портової інфраструктури.

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За даними розслідування, завдання окупантів виконував завербований одесит, який раніше мав судимості за крадіжки, грабіж і шахрайство. Представники російських спецслужб вийшли на чоловіка, коли той шукав заробіток у телеграм-каналах.

За обіцяну винагороду агент погодився підпалити об'єкт Укрзалізниці та залучив до справи свою безробітну знайому. У день диверсії спільники прибули на місце із заздалегідь придбаною запальною сумішшю і вчинили підпал.

У такий спосіб ворог намагався порушити логістику вантажних перевезень до морського порту. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з Росією.

Суд визнав обох агентів винними у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

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