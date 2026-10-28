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Конотоп п’яту добу залишається без світла після російської атаки

Уряд доручив терміново відновити електропостачання в місті та забезпечить запас дизпалива для роботи котельні й водоканалу.

Конотоп п’яту добу залишається без світла після російської атаки
Фото: konotop.in.ua

Конотоп на Сумщині п’яту добу залишається без електроенергії після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури. Критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення, також розгорнули пункти незламності.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький після розмови з міським головою Конотопа.

За словами прем’єра, він доручив Міністерству енергетики разом з "Укренерго" терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті.

Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для забезпечення роботи котельні та водоканалу.

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