СБУ затримала двох колаборантів, яких розшукували за співпрацю з РФ під час окупації Херсона

Одного з засуджених затримали безпосередньо на державному кордоні України після його повернення з Євросоюзу.

Служба безпеки затримала двох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами під час захоплення Херсона, а після деокупації намагалися уникнути кримінальної відповідальності.

Як йдеться у пресрелізі, раніше за доказовою базою СБУ у 2025 та 2026 роках обох зловмисників було заочно засуджено до реальних термінів ув’язнення та оголошено у розшук.

Одним із засуджених є місцевий житель, який під час тимчасової окупації обласного центру добровільно вступив до створеної росіянами регіональної “філії російських залізниць”.

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Там його призначили керівником “дистанції сигналізації та зв’язку”. Перебуваючи на цій “посаді”, він брав участь в організації залізничного сполучення для потреб збройних угруповань Росії на південному фронті. Для цього зловмисник підбирав персонал та контролював ремонт пошкоджених ділянок оптоволоконних ліній і засобів зв’язку.

Після звільнення Херсона поплічник росіян утік на тимчасово окуповане лівобережжя області, де згодом вступив до комуністичної партії РФ та балотувався до місцевих окупаційних органів.

Після невдалої спроби отримати “депутатський мандат” колаборант виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Під час спроби повернутися в Україну співробітники СБУ затримали засудженого безпосередньо на державному кордоні України.

Ще одного колаборанта співробітники СБУ затримали в Херсоні. За матеріалами справи, йдеться про місцевого таксиста, який під час окупації Херсона влаштувався до “управління виконання покарань РФ”. У цій псевдоустанові його призначили “молодшим інспектором відділу безпеки" та присвоїли “звання рядового внутрішньої служби”.

Виконуючи вказівки окупантів, зловмисник охороняв камери у захопленій загарбниками тюрмі, де росіяни утримували учасників руху опору.

У подальшому встановлено, що, намагаючись уникнути правосуддя, колаборант змінив місце проживання та переховувався від правоохоронців. Співробітники СБУ затримали за місцем тимчасового проживання.