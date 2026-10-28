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​СБУ затримала двох російських військових, які втекли із фронту і намагалися доїхати до Києва

Один із затриманих - мешканець окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога. 

​СБУ затримала двох російських військових, які втекли із фронту і намагалися доїхати до Києва
Ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

Контррозвідка Служби безпеки затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу Росії. Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Росіян затримали на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.

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За інформацією СБУ, чоловіки сподівалися доїхати до Києва, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно".

Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони. Після початку повномасштабної війни чоловік брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Ще один фігурант – громадянин РФ, який уклав контракт з Міноборони РФ, коли відбував тюремне покарання за вбивство.

Обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли до селища у "сірій" зоні. Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії РФ і пішки вирушили у напрямку райцентру.

По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва. Однак, обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.

Наразі слідчі повідомили ворожому поплічнику з Луганщини про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника – громадянина РФ – наразі утримують як військовополоненого. 

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