ГУР оприлюднило деталі проєкту російського аналога Starlink

Головним підприємством у реалізації проєкту “Рассвет” є ТОВ “Бюро 1440”, яке входить до IT-конгломерату “ИКС Холдинг”.

ГУР Міноборони опублікувало дані 49 російських та білоруських підприємств, задіяних у реалізації російського проєкту низькоорбітальної супутникової системи широкосмугової передачі даних “Рассвет”.

Інформацію оприлюднено на порталі “War&Sanctions”.

Система включає орбітальне угруповання у складі низькоорбітальних супутників, наземну інфраструктуру управління, шлюзові станції та абонентські термінали для стаціонарних і рухомих об’єктів.

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Кооперація з її виробництва об’єднує IT-компанії, виробників мікроелектроніки, наукові центри, структури “Роскосмосу” та міністерства оборони РФ.

Головним підприємством у реалізації проєкту є ТОВ “Бюро 1440”, яке входить до IT-конгломерату “ИКС Холдинг”. Підприємства холдингу постачають компоненти, виготовляють сонячні панелі, абонентське обладнання, друковані плати, електронні модулі та інші складові системи.

“Роскосмос” та інші підприємства аерокосмічної галузі РФ відповідають за розробку та виробництво ракет-носіїв і розгінних блоків, електрореактивних двигунів та інших складових для супутників, їх адаптацію, підготовку до запуску та виведення на орбіту.

У “Роскосмосі” проєкт “Рассвет” курує безпосередньо керівник корпорації Дмитро Баканов, який, до того як очолив структуру, був керівником російського АТ “Спутниковая система “Гонец”, зокрема на момент його співпраці з британською компанією OneWeb та створення спільного підприємства для розвитку послуг низькоорбітального супутникового зв’язку на російському ринку.

Структури міністерства оборони забезпечують роботу космодрому, взаємодію та подальшу інтеграцію у військову інфраструктуру зв’язку РФ.

Одним з інвесторів, який забезпечив фінансову підтримку розробки та створення системи “Рассвет”, виступив банк ВТБ.

23 з 49 підприємств та установ, зокрема безпосередньо “Роскосмос”, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

“Рассвет” для РФ — передусім військова система зв’язку. “У перспективі противником планується широкомасштабне її використання в інтересах своїх збройних сил – для забезпечення стратегічного зв’язку та управління військами, управління ударними платформами, дооснащення командних пунктів і військової техніки абонентськими терміналами, забезпечення бойового застосування безпілотних систем, а також функціонування об’єктів міноборони рф”, – зазначили у ГУР.

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Зокрема, вже відомо про плани інтеграції супутників “Рассвет” до космічної системи забезпечення цілевказання ракетного озброєння та дооснащення абонентськими терміналами командно-штабних машин ОТРК “Искандер-М”.

Заплановане покриття передусім охоплює територію України та ЄС. За досягнення достатнього рівня покриття система може бути використана Москвою у гібридних актах агресії проти інших країн.

Розвідники додають, що саме тому важливо вже зараз консолідувати зусилля з блокування ланцюгів постачання необхідних технологій – компонентної бази, обладнання та програмного забезпечення. Задіяні підприємства мають бути включені до всіх “чорних списків” – країн, банків, бізнесу з повною забороною на співпрацю з ними та реальними наслідками за її порушення.