Головне за вівторок, 27 жовтня: атаки на Дніпро та Харків, майже 180 боєзіткнень, меморандум між урядом і таксистами

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 жовтня на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 24 ворожих штурми.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 жовтня – в новині.

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Сьогодні, 27 жовтня, російська армія декілька разів атакувала Дніпро.

У місті пошкоджений шкільний стадіон. Згодом стало відомо, що була атака на критичну інфраструктуру. Станом на 18:08 кількість постраждалих зросла до трьох.

Увечері 27 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова.

Повідомляли вже про чотирьох постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик.

Є суттєві обмеження в постачанні ракет для Patriot Україні, пакети протиповітряної оборони відкладені, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент зазначив, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час війни. "Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції", - додав Зеленський.

Він додав, що Україні зараз складно захищатись проти російської балістики. Передусім не вистачає ракет для «петріотів», а кількість російських балістичних атак лише зростає. За два тижні понад 100 балістичних ракет росіяни запустили проти Києва та Київської області. Ескалація триває і в інших містах.

Докладніше – в новині.

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Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці.

Меморандум передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий.

«Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку», – написав премʼєр і додав, що уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил.

У Швеції затримали колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша.

Екснардеп прибув до Швеції минулого тижня. Адвокат затриманого заявив, що Святаш приїхав на концерт Стіві Вандера у Стокгольмі. Прикордонна поліція затримала екснардепа під час паспортного контролю і заборонила йому в’їзд. Святаш має громадянство Росії та України, однак прикордонникам він надав український паспорт.

У апеляційній скарзі адвокат вказав, що Святаш виступає проти екстрадиції до України.

Влітку 2024 року український суд заочно засудив Дмитра Святаша до 12 років позбавлення волі за виправдання російської агресії та шахрайство на 2,2 мільярда гривень. Крім того, з 2023 року поліція підозрює його у державній зраді. Святаш втік з України у 2019 році і відтоді мешкає в Росії.

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