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Росіяни вбили на Дніпропетровщині людину, і чотирьох – поранили

Окупанти атакували область понад 30 разів. 

Росіяни вбили на Дніпропетровщині людину, і чотирьох – поранили
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 27 жовтня, станом на 18:30 через російські обстріли у Дніпропетровській області одна людина загинула і ще четверо - поранені. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Росіяни понад 30 разів атакували три райони області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та заклади освіти. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 74 та 36 років. 76-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені адмінбудівля, автівка та багатоквартирний будинок.

У Слов'янській громаді Синельниківського району пошкоджена приватна оселя. Загинула людина. У стані середньої тяжкості госпіталізована 46-річна жінка.

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