Сьогодні, 27 жовтня, станом на 18:30 через російські обстріли у Дніпропетровській області одна людина загинула і ще четверо - поранені.
Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни понад 30 разів атакували три райони області безпілотниками.
У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та заклади освіти. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 74 та 36 років. 76-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені адмінбудівля, автівка та багатоквартирний будинок.
У Слов'янській громаді Синельниківського району пошкоджена приватна оселя. Загинула людина. У стані середньої тяжкості госпіталізована 46-річна жінка.
- Вчора окупанти вбили в області шахтаря ДТЕК.