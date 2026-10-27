«Нова пошта» долучилась приватної ППО і вже збиває «Шахеди»

Водночас невідомо, скільки саме дронів було збито

«Нова пошта» долучилась до проєкту приватної протиповітряної оборони та вже має на рахунку збиті російські безпілотники. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на співвласника групи компаній Nova Вячеслава Климова.

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», — заявив Климов під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму.

Климов підкреслив, що проєкти приватної ППО необхідно розвивати й надалі. За його словами, бізнес здатен перебирати на себе завдання, які до початку повномасштабного вторгнення вважалися винятковою відповідальністю держави.

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Співзасновник «Нової пошти» також зазначив, що підприємства можуть створювати власні пожежні служби для ліквідації загорянь на своїх об'єктах. Він розповів, що працівники компанії самостійно гасять значну частину пожеж, які виникають через російські атаки, не очікуючи на приїзд Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Основним напрямом діяльності «Нової пошти» залишається експрес-доставка документів, посилок і палетованих великогабаритних вантажів.

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував наприкінці 2025 року. Проєкт покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

У Міноборони зазначали, що приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил. Станом на середину жовтня, до проєкту приватної ППО долучилися майже 100 підприємств.

Загалом створили близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом відповідних командувань Повітряних сил ЗСУ. Групи шести підприємств уже виконують бойові завдання, інші проходять навчання або завершують формування. Сформовані групи вже знищили понад 60 повітряних цілей.