У Києві запускають додаткові рейси Kyiv City Express через ситуацію з метро та мостами після обстрілів

Ввечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня вони курсуватимуть також у ранкові години пік.

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У Києві збільшують кількість рейсів міської кільцевої електрички Kyiv City Express через ремонт інфраструктури метрополітену та мостів. Увечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня вони курсуватимуть також у ранкові години пік.

Про це повідомили в офіційному каналі Kyiv City Express від Укрзалізниці.

Додаткові поїзди курсуватимуть маршрутом, що з’єднує обидва береги Дніпра та перетинає Дарницький і Північний мости.

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Електрички рухатимуться півкільцем за маршрутом Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та у зворотному напрямку.Перші вечірні рейси відправлятимуться зі станції Видубичі о 15:57, а зі станції Почайна – о 15:59.

Із 28 жовтня кількість додаткових рейсів збільшать до 16 на день. Завдяки поєднанню звичайних і додаткових поїздів інтервал руху на маршруті в години пік становитиме від 15 хвилин.

В Укрзалізниці також повідомили, що пасажири можуть придбати квитки в застосунку компанії. Повний розклад додаткових рейсів опублікували в каналі Kyiv City Express.

Розклад вечірніх додаткових рейсів (з 27 по 30 жовтня):

Д07 Видубичі (15:57) – Дарниця (16:08) – Почайна (16:44)

Д08 Почайна (15:59) – Дарниця (16:25) – Видубичі (16:52)

Д09 Почайна (16:59) – Дарниця (17:26) – Видубичі (17:45)

Д10 Видубичі (17:00) – Дарниця (17:11) – Почайна (17:44)

Д11 Видубичі (17:53) – Дарниця (18:04) – Почайна (18:44)

Д12 Почайна (17:59) – Дарниця (18:24) – Видубичі (18:44)

Д13 Видубичі (18:55) – Дарниця (19:07) – Почайна (19:43)

Д14 Почайна (18:59) – Дарниця (19:24) – Видубичі (19:46)

Д15 Видубичі (19:58) – Дарниця (20:10) – Почайна (20:45)

Д16 Почайна (19:59) – Дарниця (20:24) – Видубичі (20:42)

Розклад ранкових додаткових рейсів(з 28 по 30 жовтня):