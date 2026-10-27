У Києві запускають додаткові рейси Kyiv City Express через ситуацію з метро та мостами після обстрілів

У Києві збільшують кількість рейсів міської кільцевої електрички Kyiv City Express через ремонт інфраструктури метрополітену та мостів. Увечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня вони курсуватимуть також у ранкові години пік.
Про це повідомили в офіційному каналі Kyiv City Express від Укрзалізниці.
Додаткові поїзди курсуватимуть маршрутом, що з’єднує обидва береги Дніпра та перетинає Дарницький і Північний мости.
Електрички рухатимуться півкільцем за маршрутом Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та у зворотному напрямку.Перші вечірні рейси відправлятимуться зі станції Видубичі о 15:57, а зі станції Почайна – о 15:59.
Із 28 жовтня кількість додаткових рейсів збільшать до 16 на день. Завдяки поєднанню звичайних і додаткових поїздів інтервал руху на маршруті в години пік становитиме від 15 хвилин.
В Укрзалізниці також повідомили, що пасажири можуть придбати квитки в застосунку компанії. Повний розклад додаткових рейсів опублікували в каналі Kyiv City Express.
Розклад вечірніх додаткових рейсів (з 27 по 30 жовтня):
- Д07 Видубичі (15:57) – Дарниця (16:08) – Почайна (16:44)
- Д08 Почайна (15:59) – Дарниця (16:25) – Видубичі (16:52)
- Д09 Почайна (16:59) – Дарниця (17:26) – Видубичі (17:45)
- Д10 Видубичі (17:00) – Дарниця (17:11) – Почайна (17:44)
- Д11 Видубичі (17:53) – Дарниця (18:04) – Почайна (18:44)
- Д12 Почайна (17:59) – Дарниця (18:24) – Видубичі (18:44)
- Д13 Видубичі (18:55) – Дарниця (19:07) – Почайна (19:43)
- Д14 Почайна (18:59) – Дарниця (19:24) – Видубичі (19:46)
- Д15 Видубичі (19:58) – Дарниця (20:10) – Почайна (20:45)
- Д16 Почайна (19:59) – Дарниця (20:24) – Видубичі (20:42)
Розклад ранкових додаткових рейсів(з 28 по 30 жовтня):
- Д01 Видубичі (05:52) – Дарниця (06:06) – Почайна (06:44)
- Д02 Почайна (05:59) – Дарниця (06:24) – Видубичі (06:44)
- Д03 Видубичі (06:52) – Дарниця (07:06) – Почайна (07:44)
- Д04 Почайна (06:59) – Дарниця (07:24) – Видубичі (07:44)
- Д05 Видубичі (07:52) – Дарниця (08:04) – Почайна (08:44)
- Д06 Почайна (07:59) – Дарниця (08:24) – Видубичі (08:44).
- Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч на 27 жовтня пошкоджено Південний міст, рух ним перекрили. Також через пошкодження тимчасово зупинили рух поїздів зеленою гілкою метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Після першої хвилі атаки фахівці метрополітену відновили повноцінну роботу червоної гілки. Через перекриття мосту змінили маршрути кількох автобусів.