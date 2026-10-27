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Рада підтримала збільшення терміну звернення за посвідкою на проживання для іноземних добровольців

Термін зріс удвічі – до одного року. 

Рада підтримала збільшення терміну звернення за посвідкою на проживання для іноземних добровольців
Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Верховна Рада підтримала законопроєкт, що продовжує строк звернення за посвідкою на тимчасове проживання для іноземців і осіб без громадянства, які проходять військову службу в Україні. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 27 жовтня, повідомили в пресслужбі парламенту.

Законопроєкт передбачає продовження такого строку з шести місяців до одного року і надає три місяці для подачі документів після підписання контракту. Також він встановлює період для врегулювання правового статусу у разі звільнення зі служби.

Зміни стосуються військових, які уклали контракти зі Збройними силами, Державною службою спеціального транспорту і Нацгвардією. 

Раніше в міністерстві оборони пояснювали, що посвідку оформлюють на весь строк дії контракту плюс шість місяців після його припинення або розірвання. Цей період після завершення служби дає іноземним ветеранам час для вирішення соціальних, правових і побутових питань або безпечного від'їзду з України. Протягом усього зазначеного терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах.

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