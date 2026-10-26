Рада підтримала відновлення конкурсів на посади державної служби та місцевого самоврядування

Конкурси були призупинені після початку повномасштабної війни.

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Верховна Рада підтримала відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби й посад в органах місцевого самоврядування. За проголосували 247 депутатів, повідомили в ВР.

Законопроєкт передбачає поетапне відновлення конкурсів на основі професійних компетенцій і запроваджує пріоритет для ветеранів та ветеранок при рівній кваліфікації. Документ є одним з міжнародних зобов'язань України в рамках Ukraine Facility.

Він передбачає:

повноцінне відновлення відкритих і прозорих конкурсних відборів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

удосконалення процедур вступу, проходження та припинення державної служби;

запровадження пріоритетного права на призначення на посади державної служби для осіб зі статусом ветерана війни.

До другого читання Єврокомісія пропонувала доопрацювання: