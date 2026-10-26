Рада підтримала відновлення конкурсів на посади державної служби та місцевого самоврядування

Верховна Рада підтримала відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби й посад в органах місцевого самоврядування. За проголосували 247 депутатів, повідомили в ВР.
Законопроєкт передбачає поетапне відновлення конкурсів на основі професійних компетенцій і запроваджує пріоритет для ветеранів та ветеранок при рівній кваліфікації. Документ є одним з міжнародних зобов'язань України в рамках Ukraine Facility.
Він передбачає:
- повноцінне відновлення відкритих і прозорих конкурсних відборів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
- удосконалення процедур вступу, проходження та припинення державної служби;
- запровадження пріоритетного права на призначення на посади державної служби для осіб зі статусом ветерана війни.
До другого читання Єврокомісія пропонувала доопрацювання:
- оголошення конкурсів на вакантні посади одразу після набрання чинності законом;
- скорочення строків оголошення конкурсів на ті посади, призначення на які відбувалися без конкурсного відбору в період дії правового режиму воєнного стану;
- можливості керівнику служби продовжити перебування на посаді працівника, призначеного під час воєнного стану без конкурсу, за умови отримання ним позитивної оцінки за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
- встановлення обов’язкових критеріїв доброчесності для кандидатів на посади та службовців;
- виключення положень законопроєкту щодо кандидатського та кадрового резервів;
- перезавантаження та деполітизації персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.