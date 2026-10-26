Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаПолітика

Рада підтримала відновлення конкурсів на посади державної служби та місцевого самоврядування

Конкурси були призупинені після початку повномасштабної війни. 

Рада підтримала відновлення конкурсів на посади державної служби та місцевого самоврядування
Фото: golosgromadu.info

Верховна Рада підтримала відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби й посад в органах місцевого самоврядування. За проголосували 247 депутатів, повідомили в ВР.

Законопроєкт передбачає поетапне відновлення конкурсів на основі професійних компетенцій і запроваджує пріоритет для ветеранів та ветеранок при рівній кваліфікації. Документ є одним з міжнародних зобов'язань України в рамках Ukraine Facility.

Він передбачає:

  • повноцінне відновлення відкритих і прозорих конкурсних відборів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
  • удосконалення процедур вступу, проходження та припинення державної служби;
  • запровадження пріоритетного права на призначення на посади державної служби для осіб зі статусом ветерана війни.

До другого читання Єврокомісія пропонувала доопрацювання:

  • оголошення конкурсів на вакантні посади одразу після набрання чинності законом;
  • скорочення строків оголошення конкурсів на ті посади, призначення на які відбувалися без конкурсного відбору в період дії правового режиму воєнного стану;
  • можливості керівнику служби продовжити перебування на посаді працівника, призначеного під час воєнного стану без конкурсу, за умови отримання ним позитивної оцінки за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
  • встановлення обов’язкових критеріїв доброчесності для кандидатів на посади та службовців;
  • виключення положень законопроєкту щодо кандидатського та кадрового резервів;
  • перезавантаження та деполітизації персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies