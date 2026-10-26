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Премʼєр-міністр Молдови Тофан приїхав до Києва

Разом із ним в Україну приїхали три міністри.

Премʼєр-міністр Молдови Тофан приїхав до Києва
Василе Тофан
Фото: МВ

Сьогодні, 26 жовтня, прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан приїхав із робочим візитом до Києва. Разом із ним в Україну приїхали три міністри.

Як пише молдовське медіа NewsMaker із посиланням на уряд країни, у програмі візиту – зустріч із українським прем'єром Сергієм Корецьким, президентом Володимиром Зеленським та головою Верховної ради Русланом Стефанчуком

Тофана супроводжують міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.

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Зазначається, що під час зустрічі прем'єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях двох країн. Після зустрічі вони виступлять із спільними заявами для преси. Також глави урядів покладуть квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України, вшанувавши пам'ять загиблих на війні.

Програма візиту також включає зустріч Тофана з президентом України Володимиром Зеленським та переговори з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Крім того, Тофан разом з українським прем'єром візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічного співробітництва.

Прем'єр Молдови також зустрінеться із представниками бізнесу, з якими обговорить розвиток економічного партнерства та розширення торгових зв'язків між двома країнами.

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