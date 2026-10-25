Зеленський закликав не знімати санкцій з Росії: "Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати"

При цьому він запевнив, що готовий до участі у тристоронній зустрічі лідерів України, США та РФ.

Президент Володимир Зеленський закликав не знімати з Росії жодних санкцій до реального завершення війни в Україні і "не купувати у такий спосіб лояльності Кремля".

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

"Я хотів би сказати американцям, що я би не хотів, щоб до зустрічі трьох лідерів ми підійшли, знявши всі санкції з Російської Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", - наголосив Зеленський.

Реклама

Він наголосив, що обмеження на Росію були накладені саме через агресію - перетин українських кордонів, незаконну окупацію, вбивства. Тож і зняття санкцій до фактичного завершення війни, на його переконання, є дуже небезпечним.

"У мене є відчуття, і я з ним живу достатньо довго, що коли ми говоримо про лояльність Росії, не треба її купувати такою ціною. На мій погляд, залишившись без санкцій і в тристоронньому форматі, ви можете залишитись в моменті, коли нічого не зрозуміло - що буде далі? А санкції вже зняті. У кого вистачить сил, які були у нас на початку війни, щоб накласти всіх їх заново, щоб об'єднати так людей, щоб було 20 плюс пакетів по всій по всьому світу? Тому я до цього ставлюсь дуже обережно", - пояснив Зеленський.

При цьому він запевнив, що готовий до участі у тристоронній зустрічі лідерів України, США та Росії і не виключив, що вона може відбутися у Флориді під час саміту G20.

Контекст

У жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним щодо послаблення санкцій на імпорт дизельного пального до квітня 2027 року – на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту. Пізніше Трамп “захистив” цю угоду, стверджуючи, що ЄС також закуповував у Москви викопне паливо на мільярди.

Очільниця Єврокомісії заявила, що блок "не зніме жодної санкції, поки Росія не зупинить війну". Однак у вересні блок зняв обмеження з двох російських олігархів. Цей компроміс дозволив ухвалити санкції на довший термін, ніж звичні пів року, але в Києві поставилися до послаблень критично.