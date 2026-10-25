Лідерка венесуельської опозиції Мачадо повернулася додому

З грудня минулого року вона перебувала у вигнанні.

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо повернулася на батьківщину після майже річного перебування у вигнанні.

Про це вона повідомила сьогодні на соціальній платформі X.

“Я тут. З вами”, – йдеться у дописі політикині.

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Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Це її перша поява з грудня минулого року – за місяць до того, як американські військові усунули від влади тодішнього президента країни Ніколаса Мадуро, повідомляє France24.

Її соратник, кандидат у президенти Едмундо Гонсалес Уррутіа, який також перебуває у вигнанні, написав у соціальній мережі: “Венесуело! З величезною радістю повідомляю вам: наша лідерка, моя дорога Марія Коріна, – на венесуельській землі”.

Він додав, що “зовсім скоро я буду з вами й з нею, щоб наша країна справді рухалася до свободи”.

Мачадо наприкінці 2025 року таємно залишила свою південноамериканську батьківщину, щоб отримати Нобелівську премію миру. За словами представників партії Мачадо, вона щонайменше сім разів намагалася повернутися, проте влада Венесуели перешкоджала цьому.

Повернення Мачадо додому відбувається на тлі зростання сумнівів щодо демократичного майбутнього Венесуели, а також ролі США в ньому.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели, колишня заступниця Мадуро Делсі Родрігес перебуває на посаді довше, ніж їй було дозволено.

Мачадо та її союзники вимагають визначити дату президентських виборів, у той час як американські посадовці наголошують на тому, що насамперед необхідна економічна стабілізація країни.