Країна у 2020 році офіційно скасувала смертну кару за правопорушення, вчинені неповнолітніми.

Саудівська Аравія стратила чоловіка за злочини, які він скоїв у 14 років – попри те, що країна у 2020 році офіційно скасувала смертну кару за правопорушення, вчинені неповнолітніми.

Про це повідомляє Independent.

Видання зазначає, що 29-річного Хассана Закі аль-Фараджа стратили 17 жовтня без жодного попередження. Його звинуватили в участі у протестах проти того, як королівство поводиться зі своєю шиїтською більшістю. Ці події відбулися, коли він був ще дитиною.

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Разом із ним стратили ще чотирьох чоловіків зі Східної провінції, засуджених у тій ж справі.

Правозахисні організації попереджають, що в камері смертників досі перебувають інші молоді люди, визнані “злочинцями”.

За даними організації MENA Rights Group, під час перебування під вартою аль-Фарадж зазнавав “жорстоких катувань”, тривалий час утримувався в одиночній камері, і йому було заборонено спілкуватися із зовнішнім світом.

Cаудівський режим останніми роками витратив мільярди на покращення своєї репутації, зіпсованої порушеннями прав людини. У 2020 році Ель-Ріяд офіційно скасував смертну кару за злочини, скоєні неповнолітніми.

Ель-Ріяд офіційно скасував смертну кару за злочини, скоєні неповнолітніми

“Заява Саудівської Аравії про скасування смертної кари за злочини, вчинені в дитинстві, завжди була брехнею, але тепер вони відкинули навіть удавану пристойність”, – прокоментували ситуацію у лондонській правозахисній групі Reprieve, що виступає за скасування смертної кари.

Правозахисники закликали британський уряд втрутитися, щоб врятувати життя 30-річному Юсефу аль-Манасіфу, якому загрожує неминуча страта через ймовірну участь у протестах проти утисків мусульман-шиїтів — події, що сталися, коли йому було лише 15 років.

У 2017 році його заарештували та висунули звинувачення у низці злочинів, зокрема в участі в заворушеннях, що загрожують єдності та стабільності Королівства, причетності до терористичного осередку, фінансуванні тероризму, продажу наркотичних засобів співробітникам сил безпеки, а також у підбурюванні до заколоту.

Reprieve стверджує, що до нього застосовували тортури, змусивши підписати неправдиве зізнання, а з призначеним державою адвокатом він зустрівся лише у 2022 році – через п’ять років після арешту.

І Манасіфа, і Фараджа було засуджено до смертної кари у листопаді 2022 року – більше ніж через два роки після внесення змін до законодавства.