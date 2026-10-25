Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія стратила чоловіка за злочини, які він скоїв у 14 років

Країна у 2020 році офіційно скасувала смертну кару за правопорушення, вчинені неповнолітніми.

Саудівська Аравія стратила чоловіка за злочини, які він скоїв у 14 років
Саудівська Аравія здійснює більшість страт шляхом обезголовлення
Фото: З відкритих джере

Саудівська Аравія стратила чоловіка за злочини, які він скоїв у 14 років – попри те, що країна у 2020 році офіційно скасувала смертну кару за правопорушення, вчинені неповнолітніми.

Про це повідомляє Independent.

Видання зазначає, що 29-річного Хассана Закі аль-Фараджа стратили 17 жовтня без жодного попередження. Його звинуватили в участі у протестах проти того, як королівство поводиться зі своєю шиїтською більшістю. Ці події відбулися, коли він був ще дитиною.

Реклама

Разом із ним стратили ще чотирьох чоловіків зі Східної провінції, засуджених у тій ж справі. 

Правозахисні організації попереджають, що в камері смертників досі перебувають інші молоді люди, визнані “злочинцями”.

За даними організації MENA Rights Group, під час перебування під вартою аль-Фарадж зазнавав “жорстоких катувань”, тривалий час утримувався в одиночній камері, і йому було заборонено спілкуватися із зовнішнім світом.

Cаудівський режим останніми роками витратив мільярди на покращення своєї репутації, зіпсованої порушеннями прав людини. У 2020 році Ель-Ріяд офіційно скасував смертну кару за злочини, скоєні неповнолітніми.

Ель-Ріяд офіційно скасував смертну кару за злочини, скоєні неповнолітніми

“Заява Саудівської Аравії про скасування смертної кари за злочини, вчинені в дитинстві, завжди була брехнею, але тепер вони відкинули навіть удавану пристойність”, – прокоментували ситуацію у лондонській правозахисній групі Reprieve, що виступає за скасування смертної кари.

Правозахисники закликали британський уряд втрутитися, щоб врятувати життя 30-річному Юсефу аль-Манасіфу, якому загрожує неминуча страта через ймовірну участь у протестах проти утисків мусульман-шиїтів — події, що сталися, коли йому було лише 15 років.

У 2017 році його заарештували та висунули звинувачення у низці злочинів, зокрема в участі в заворушеннях, що загрожують єдності та стабільності Королівства, причетності до терористичного осередку, фінансуванні тероризму, продажу наркотичних засобів співробітникам сил безпеки, а також у підбурюванні до заколоту.

Reprieve стверджує, що до нього застосовували тортури, змусивши підписати неправдиве зізнання, а з призначеним державою адвокатом він зустрівся лише у 2022 році – через п’ять років після арешту.

І Манасіфа, і Фараджа було засуджено до смертної кари у листопаді 2022 року – більше ніж через два роки після внесення змін до законодавства. 

  • Саудівська Аравія здійснює більшість страт шляхом обезголовлення і є єдиною країною, де досі застосовують цей метод. Смертну кару призначають за різні злочини – від убивства до подружньої зради, “занять чаклунством” і богохульства.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies