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​Хусити заявили про атаки на нафтові об’єкти Саудівської Аравії та аеропорти

Тим часом влада Ємену повідомила, що хусити випустили три балістичні ракети по об’єктах берегової охорони в портовому місті Аден.

​Хусити заявили про атаки на нафтові об’єкти Саудівської Аравії та аеропорти
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про удари по нафтових об’єктах та аеропортах Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters.

Саудівська коаліція повідомила про перехоплення двох балістичних ракет, уламки яких упали в регіонах Мекки та Медіни. Чи досягли інші атаки своїх цілей, наразі невідомо.

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За словами представника хуситів Ях'ї Сарі, цілями стали міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, об’єкти нафтової компанії Aramco в Янбу, нафтопереробний завод у Рабізі та нафтопровід Схід – Захід.

Тим часом влада Ємену повідомила, що хусити випустили три балістичні ракети по об’єктах берегової охорони в портовому місті Аден. Дві ракети влучили в штаб-квартиру, третя – у будівлю берегової охорони в районі Тавахі.

Що передувало?

22 жовтня внаслідок атаки єменських хуситів на аеропорт на сході Саудівської Аравії загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Хусити заявляли про удари ракетами та безпілотниками по аеропортах, столиці Ер-Ріяду й інших важливих об’єктах країни.

Ще двоє людей – громадяни Філіппін і Непалу – загинули через падіння уламків безпілотника на нафтовому родовищі компанії Aramco. Хусити пояснили свої атаки помстою за удари саудівської коаліції по Ємену.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Державний департамент США готується наказати частині співробітників американських посольств у країнах Перської затоки та членам їхніх сімей залишити регіон. Причиною стали саме побоювання щодо можливого відновлення бойових дій, зокрема атак єменських хуситів, пов’язаних з Іраном. 

Посольство США в Ер-Ріяді вже попередило про загрозу нових ударів по Саудівській Аравії після нещодавніх атак, зокрема на аеропорт столиці. 

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