Унаслідок атаки хуситів на аеропорт у Саудівській Аравії загинули двоє людей

Єменські хусити завдали удару по аеропорту на сході Саудівської Аравії.

Внаслідок атаки двоє людей загинули, а ще восьмеро отримали поранення, пише ВВС.

Хусити заявили, що атакували аеропорт ракетами та дронами. Окрім цього, вони вдарили по столиці країни Ер-Ріяду та інших важливих об'єктах.

Тим часом унаслідок падіння уламків іншого безпілотника на нафтовому родовищі компанії Aramco загинули ще двоє працівників — жителі Філіппін і Непалу.

За даними влади, від початку жовтня через подібні атаки хуситів на аеропорти країни загинула щонайменше 21 людина. Найкривавішим став ракетний удар 10 жовтня по столичному аеропорту, де загинули 13 осіб і понад три сотні зазнали поранень.

Хусити пояснюють свої дії помстою за удари саудівської коаліції по території Ємену. Бойові дії між сторонами тривають ще з 2014 року, однак у липні ситуація знову загострилася, коли хусити розпочали регулярні атаки на саудівські аеропорти, танкери й нафтові об'єкти.