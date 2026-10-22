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Унаслідок атаки хуситів на аеропорт у Саудівській Аравії загинули двоє людей

Унаслідок падіння уламків іншого безпілотника на нафтовому родовищі компанії Aramco загинули ще двоє працівників.

Унаслідок атаки хуситів на аеропорт у Саудівській Аравії загинули двоє людей
хусити
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити завдали удару по аеропорту на сході Саудівської Аравії. 

Внаслідок атаки двоє людей загинули, а ще восьмеро отримали поранення, пише ВВС

Хусити заявили, що атакували аеропорт ракетами та дронами. Окрім цього, вони вдарили по столиці країни Ер-Ріяду та інших важливих об'єктах. 

Тим часом унаслідок падіння уламків іншого безпілотника на нафтовому родовищі компанії Aramco загинули ще двоє працівників — жителі Філіппін і Непалу.

За даними влади, від початку жовтня через подібні атаки хуситів на аеропорти країни загинула щонайменше 21 людина. Найкривавішим став ракетний удар 10 жовтня по столичному аеропорту, де загинули 13 осіб і понад три сотні зазнали поранень.

Хусити пояснюють свої дії помстою за удари саудівської коаліції по території Ємену. Бойові дії між сторонами тривають ще з 2014 року, однак у липні ситуація знову загострилася, коли хусити розпочали регулярні атаки на саудівські аеропорти, танкери й нафтові об'єкти.

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