Венс заявив про готовність України і Росії до переговорів, але країни мають суттєві розбіжності щодо угоди

Україна і Росія погодилися повернутися до переговорного процесу, проте все ще мають серйозні розбіжності щодо умов потенційної мирної угоди.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Укрінформ».

За його словами, головна причина відсутності домовленостей полягає у суттєвій відмінності позицій двох країн у деталях. Водночас Венс підкреслив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф, який відновлював переговорний процес, налаштований оптимістично і продовжує роботу, оскільки адміністрація США докладає максимальних зусиль для досягнення миру.

Відповідаючи на запитання щодо використання Україною супутникового зв'язку Starlink, Венс висловив думку, що власник SpaceX Ілон Маск очолює приватну компанію і не повинен самостійно визначати її роль у війні без вказівок американського уряду. На його переконання, це питання насамперед стосується загальної політики США щодо України та Росії.

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