Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСвіт

Венс заявив про готовність України і Росії до переговорів, але країни мають суттєві розбіжності щодо угоди

Попри це американська сторона налаштована оптимістично.

Венс заявив про готовність України і Росії до переговорів, але країни мають суттєві розбіжності щодо угоди
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Україна і Росія погодилися повернутися до переговорного процесу, проте все ще мають серйозні розбіжності щодо умов потенційної мирної угоди.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Укрінформ».

За його словами, головна причина відсутності домовленостей полягає у суттєвій відмінності позицій двох країн у деталях. Водночас Венс підкреслив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф, який відновлював переговорний процес, налаштований оптимістично і продовжує роботу, оскільки адміністрація США докладає максимальних зусиль для досягнення миру.

Відповідаючи на запитання щодо використання Україною супутникового зв'язку Starlink, Венс висловив думку, що власник SpaceX Ілон Маск очолює приватну компанію і не повинен самостійно визначати її роль у війні без вказівок американського уряду. На його переконання, це питання насамперед стосується загальної політики США щодо України та Росії.

Переговори про завершення війни в Україні: що відомо

  • 20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александера Стубба, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення. 
  • За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надати Україні сильні безпекові гарантії. Серед можливих варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.
  • 21 жовтня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, де зустрівся з Путіним. За словами американського спецпредставника, у переговорах також брав участь Джаред Кушнер. Сторони обговорили основи мирного врегулювання та можливості продовження роботи над припиненням війни.
  • Віткофф також повідомив, що роботу планують продовжити у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні. 
  • Європейські уряди тим часом обговорюють можливість призначити представника, який вестиме прямі переговори з президентом Росії щодо завершення війни в Україні. Серед найбільш ймовірних потенційних кандидатів – президент Фінляндії Александр Стубб і президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies